Jetzt fix: Pferdekutschen im Central Park verboten

Trump zeigt sich enttäuscht über Verbot

Auch US-Präsident Donald Trump äußerte sich zu dem Verbot. „Wenn es in der Gegend einen Autounfall gibt, und davon gibt es viele, wird der Park nicht gesperrt. Warum sollte man also die Kutschfahrten unterbinden? Es war eine großartige Tradition. Ein weiteres Stück Geschichte ist verloren gegangen. Wir werden es vermissen!“, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.