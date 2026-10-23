Pannen-Exekution: Personal suchte Stunde nach Vene

Wieder im Gefängnis

Rund eineinhalb Wochen nach der Hinrichtung konnte Pike das Krankenhaus verlassen – und sitzt nun wieder in dem Gefängnis, in dem sie bereits seit rund drei Jahrzehnten inhaftiert ist. Pike war 1996 für den Mord an der damals 19-jährigen Colleen Slemmer zum Tode verurteilt worden. Sie selbst war zur Tatzeit 18 Jahre alt. Slemmer war 1995 in einem abgelegenen Gebiet nahe Knoxville über längere Zeit gefoltert und schließlich getötet worden.