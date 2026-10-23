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„Muss schon wissen, …“

Aussagen über Bayern: Kahn wundert sich über Klopp

Fußball International
23.10.2026 08:37
Oliver Kahn (li.) äußert sich zu den Worten von Jürgen Klopp
Oliver Kahn (li.) äußert sich zu den Worten von Jürgen Klopp(Bild: Krone-Collage/GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der ehemalige Bayern-Vorstand Oliver Kahn hat mit Unverständnis auf die Aussagen von Deutschlands Bundestrainer Jürgen Klopp zum Spielsystem des deutschen Rekordmeisters reagiert.

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„Ich habe erst nachdenken müssen, ob er Nationaltrainer ist oder immer noch Fußballexperte“, sagte Kahn bei RTL/Sky Sport. „Ich glaube, es geht hier auch ein bisschen um Kollegialität unter den Trainern. Und ich glaube, gerade ein Bundestrainer muss schon genau wissen, was er da sagt. (...) Mich haben die Worte überrascht, weil man das von einem Bundestrainer normalerweise nicht kennt.“

Große Verwirrung bei Klopp
Klopp hatte beim 2:2 des FC Bayern München im Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal im Halbzeit-Interview beim Streamingdienst DAZN gesagt, dass er den Plan von Vincent Kompanys Mannschaft im Spiel gegen den Ball immer noch nicht verstanden habe.

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Den 59-Jährigen verwirrte insbesondere die Rolle von Torjäger Harry Kane dabei. „Ich habe bis heute nicht abschließend verstanden, was Bayern gegen den Ball macht. Aber ich will mich einfach weiterbilden“, sagte Klopp. „Mal ist es hybrid, dann Mann gegen Mann, dann nicht gegen den Mann. Ich lerne immer noch.“

Harry Kane
Harry Kane(Bild: GEPA)

Kompany wollte die Aussagen von Klopp nach dem Champions-League-Spiel nicht kommentieren. „Da sage ich nichts dazu. Nächste Frage“, so der Belgier.

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