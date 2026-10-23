Aussagen über Bayern: Kahn wundert sich über Klopp

„Ich habe erst nachdenken müssen, ob er Nationaltrainer ist oder immer noch Fußballexperte“, sagte Kahn bei RTL/Sky Sport. „Ich glaube, es geht hier auch ein bisschen um Kollegialität unter den Trainern. Und ich glaube, gerade ein Bundestrainer muss schon genau wissen, was er da sagt. (...) Mich haben die Worte überrascht, weil man das von einem Bundestrainer normalerweise nicht kennt.“