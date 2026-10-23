Zahl der Asylanträge fast um die Hälfte gesunken

Asyl gewährt wurde bisher in 4739 Fällen. 3778 Mal wurde subsidiärer Schutz vergeben. In 1495 Fällen gab es einen Aufenthaltstitel aus humanitären Gründen. Bei Asylanerkennungen hatten Afghanen mit einer Anerkennung von gut zwei Drittel besonders gute Aussichten. Für Syrer gab es hingegen nur bei etwa jedem dritten Fall den Status. Dafür sind Bürger Syriens mit Abstand die größte Gruppe bei den subsidiär Schutzberechtigten.