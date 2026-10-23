Pädophilie-Vorwürfe gegen Herzogin Meghans Vater

Nach den neuen Vorwürfen gegen den 82-Jährigen erklärte eine Quelle, die der Herzogin von Sussex nahestehen will, der „Sun“: „Jetzt werden die Leute vielleicht endlich verstehen, warum sie seit 2018 nichts mehr mit ihrem Vater zu tun hatte.“ Meghan selbst wollte sich bislang nicht äußern.