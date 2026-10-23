„Auswirkungen der ÖBB-Tauernsperre sind enorm“

Die Unternehmen im Gasteinertal sind auf die fünfmonatige Sperre der wichtigen Zugverbindung zwischen Salzburg und Kärnten vorbereitet. Ein Bürgermeister sieht die Maßnahme etwa als notwendig für die Zukunft an. Der zweite Bauabschnitt wird gleichzeitig mit der Sperre im deutschen Netz zwischen Freilassing und Rosenheim durchgeführt.