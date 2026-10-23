In Sölden wird alpine Küche völlig neu gedacht

„Es kam die Idee auf, zusätzlich zu unserem Wirtshaus ein gehobeneres Restaurant ins Leben zu rufen. Den Namen dafür hatten wir relativ schnell: ,Salig’ – in Anlehnung an die drei sagenhaften Frauen Ambeth, Borbeth und Wilbeth, von denen man sich im Ötztal erzählt und die einst in den Bergen lebten, heilten und im Einklang mit der Natur wirkten. Einzig der Küchenchef dazu fehlte“, schildert Grüner im „Tiroler Krone“-Gespräch. Wie so oft im Leben brachte ihn der Zufall zu Nicolai Eichberger, einem gebürtigen Innsbrucker mit einer beeindruckenden Vita.