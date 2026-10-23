Nach Herzstillstand: Logistiker (47) wurde Pfleger

Peter Schluet fühlte sich im alten Job als Logistiker nie ganz erfüllt. Nach einem Herzstillstand wechselte er die Branche. Nun bemüht er sich, junge Menschen auch für seinen Traumjob – die Pflege – zu begeistern. Auch wenn „die Arbeit oft kein Kindergeburtstag ist“.
„Ich verdiene zwar jetzt nur mehr halb so viel, dafür habe ich doppelt so viel Freude!“ Peter Schluet schmunzelt. Der 47-jährige Salzburger arbeitet seit 2023 als Pflegekraft. Seither hat er das Diplom zum Gesundheits- und Krankenpfleger sowie vertiefende Studiengänge abgelegt und absolviert momentan einen Lehrgang als Pflegepädagoge.
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