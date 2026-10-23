Nach Herzstillstand: Logistiker (47) wurde Pfleger

„Ich verdiene zwar jetzt nur mehr halb so viel, dafür habe ich doppelt so viel Freude!“ Peter Schluet schmunzelt. Der 47-jährige Salzburger arbeitet seit 2023 als Pflegekraft. Seither hat er das Diplom zum Gesundheits- und Krankenpfleger sowie vertiefende Studiengänge abgelegt und absolviert momentan einen Lehrgang als Pflegepädagoge.