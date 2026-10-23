„Das ist ein Wahnsinn!“ Ilzer schimpft nach Sieg

„Man braucht keine künstliche Nations League“

„Der Schwerpunkt der Nationalmannschaften soll die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft sein. Das sind die großen Highlights der Spieler, das sind die großen Highlights aller Nationalverbände. Auf das soll man hinarbeiten, dafür muss man sich qualifizieren. Man braucht keine künstliche Nations League“, sagte der 49-Jährige. „Meiner Meinung nach ist eine Nations League einfach zu viel für das, was der Spielplan verträgt.“ Der Terminkalender der UEFA müsse noch einmal sehr ernsthaft hinterfragt werden, forderte Ilzer.