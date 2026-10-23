Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

UEFA sorgt für Ärger

„Das ist ein Wahnsinn!“ Ilzer schimpft nach Sieg

Europa League
23.10.2026 08:04
Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer knöpft sich die UEFA vor.
Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer knöpft sich die UEFA vor.(Bild: AFP/THOMAS KIENZLE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer hat sich bitterlich über die Vielfachbelastung der Fußballprofis beklagt. „Der Spielplan der UEFA ist ein Wahnsinn“, sagte der Steirer nach dem 3:0-Sieg der TSG gegen Olympique Lyon in der Europa League.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mit Blick auf verletzte Spieler von Paris Saint-Germain und des FC Bayern in der Champions League sagte er in Richtung der Europäischen Fußball-Union: „Vielleicht machen sie über das auch mal eine Statistik.“

Die Klubtrainer würden versuchen, im Alltag nachzusteuern, aber das sei nahezu unmöglich. Gleichzeitig würden sie sofort infrage gestellt, „wenn du irgendwo einen Spitzenspieler raus rotierst“, sagte Ilzer.

Christian Ilzer
Christian Ilzer(Bild: AFP/THOMAS KIENZLE)

„Man braucht keine künstliche Nations League“
„Der Schwerpunkt der Nationalmannschaften soll die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft sein. Das sind die großen Highlights der Spieler, das sind die großen Highlights aller Nationalverbände. Auf das soll man hinarbeiten, dafür muss man sich qualifizieren. Man braucht keine künstliche Nations League“, sagte der 49-Jährige. „Meiner Meinung nach ist eine Nations League einfach zu viel für das, was der Spielplan verträgt.“ Der Terminkalender der UEFA müsse noch einmal sehr ernsthaft hinterfragt werden, forderte Ilzer.

Lesen Sie auch:
Steeve Kango hat es schlimm erwischtt
Arnautovic nur Ersatz
Schock-Szene bei Ilzer-Sieg, Florucz trifft
22.10.2026

Erste Punkte in der Europa League 
Seine Mannschaft holte am Donnerstagabend mit dem 3:0 gegen Lyon in der Europa League nach zwei Niederlagen den ersten Sieg. Andrej Kramaric (45.+4), der Ex-Salzburger Adam Daghim (49.) und Adam Hlozek (83.) erzielten die Tore der Deutschen gegen die Nordfranzosen, bei denen Felix Bacher bis zur Halbzeit verteidigte. Bei den Siegern spielte ÖFB-Teamspieler Alexander Prass im zentralen Mittelfeld durch.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Europa League
23.10.2026 08:04
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Christian Ilzer
UEFAOlympique LyonEuropa LeagueFC Bayern MünchenChampions League
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Überraschter „Gunkl“ muss drei Jahre ins Gefängnis
204.922 mal gelesen
Günther Paal am Donnerstag vor dem Wiener Landesgericht – er wurde schuldig gesprochen.
Tirol
Mord an Studentin bleibt wohl für immer ungesühnt
109.815 mal gelesen
Daniela Kammerer (19) wurde vor mehr als 21 Jahren in Innsbruck brutal ermordet. Wer ihr das ...
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
97.150 mal gelesen
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
889 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Ausland
Polizisten schlagen in Paris auf Frau ein
721 mal kommentiert
Hier ist zu sehen, wie Polizisten in Paris mit Demonstranten aneinander geraten.
Mehr Europa League
Salzburg stolperte
Seit der Länderspielpause ist der Wurm drin
Sport Tv Logo
Marseille erledigt
Sturm-Trainer: „Haben sie eines Besseren belehrt“
Salzburg enttäuscht
2:0 verschenkt: „Wir spielen noch zu kindlich“
UEFA sorgt für Ärger
„Das ist ein Wahnsinn!“ Ilzer schimpft nach Sieg
„Fantastisches Spiel“
„Unglaublich!“ Sturm nun voll im Aufstiegsrennen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf