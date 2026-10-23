„Das ist ein Wahnsinn!“ Ilzer schimpft nach Sieg

Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer hat sich bitterlich über die Vielfachbelastung der Fußballprofis beklagt. „Der Spielplan der UEFA ist ein Wahnsinn“, sagte der Steirer nach dem 3:0-Sieg der TSG gegen Olympique Lyon in der Europa League.
Mit Blick auf verletzte Spieler von Paris Saint-Germain und des FC Bayern in der Champions League sagte er in Richtung der Europäischen Fußball-Union: „Vielleicht machen sie über das auch mal eine Statistik.“
Die Klubtrainer würden versuchen, im Alltag nachzusteuern, aber das sei nahezu unmöglich. Gleichzeitig würden sie sofort infrage gestellt, „wenn du irgendwo einen Spitzenspieler raus rotierst“, sagte Ilzer.
„Man braucht keine künstliche Nations League“
„Der Schwerpunkt der Nationalmannschaften soll die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft sein. Das sind die großen Highlights der Spieler, das sind die großen Highlights aller Nationalverbände. Auf das soll man hinarbeiten, dafür muss man sich qualifizieren. Man braucht keine künstliche Nations League“, sagte der 49-Jährige. „Meiner Meinung nach ist eine Nations League einfach zu viel für das, was der Spielplan verträgt.“ Der Terminkalender der UEFA müsse noch einmal sehr ernsthaft hinterfragt werden, forderte Ilzer.
Erste Punkte in der Europa League
Seine Mannschaft holte am Donnerstagabend mit dem 3:0 gegen Lyon in der Europa League nach zwei Niederlagen den ersten Sieg. Andrej Kramaric (45.+4), der Ex-Salzburger Adam Daghim (49.) und Adam Hlozek (83.) erzielten die Tore der Deutschen gegen die Nordfranzosen, bei denen Felix Bacher bis zur Halbzeit verteidigte. Bei den Siegern spielte ÖFB-Teamspieler Alexander Prass im zentralen Mittelfeld durch.
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