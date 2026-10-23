Beamter von Häftling mit Scherbe am Hals verletzt

Nachdem am Donnerstag ein Justizwachebeamter in der Justizanstalt Karlau von einem Häftling mit einer Glasscherbe angegriffen wurde, gibt es nun neue Details. Der Beamte dürfte am Hals verletzt worden sein. Die Glasscherbe war mit einem Griffschutz versehen. Auch in der Justizanstalt Jakomini stehe die Situation kurz vor dem Kollaps.
Gegen 13.10 Uhr wurde der 33-jährige Justizwachebeamte per Durchsage über eine Sprechanlage in die Zelle eines ebenfalls 33-jährigen Häftlings, der im Maßnahmenvollzug der Justizanstalt Karlau untergebracht ist, gerufen. Kurz nach dem Eintreffen des Beamten in der Zelle attackierte ihn der Häftling mit einer offenbar eigens dazu präparierten Glasscherbe. Sie war mit einem Gummizug, der aus der Hose des Angreifers stammt, als Griffschutz versehen.
Der Justizwachebeamte, der zum Zeitpunkt des Vorfalls eine Stichschutzweste trug, erlitt eine Schnittverletzung im Bereich des Halses, die als mittelgradig bis schwer einzustufen ist und etwa vier Zentimeter lang sein dürfte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Laut Informationen, die der „Krone“ vorliegen, dürfte der Zellengenosse des tatverdächtigen Angreifers dabei geholfen haben, den Häftling vom Beamten wegzuziehen. Er konnte schließlich von zwei weiteren Justizwachebeamten gesichert werden. Das Landeskriminalamt Steiermark ermittelt in dem Fall. Der Häftling, der nun wieder als Tatverdächtiger geführt wird, wird in die Justizanstalt Jakomini verlegt.
Angespannte Situation in Justizanstalt Jakomini
Aufregung herrscht indes aber bereits in der Justizanstalt Jakomini. Laut „Krone“-Information wurde mit Donnerstag dort die Höchstbelastung an Insassen erreicht. Allein im Oktober kam es zu mehr als 50 Einlieferungen, obwohl bei der Anstalt zwei große Baustellen im Gange sind. Aktuell liege die Auslastung der Anstalt bei 125 (!) Prozent, bei männlichen Insassen sogar bei 130 Prozent.
Eine Komplizentrennung sei durch die gegebenen Umstände teilweise nicht mehr möglich, wodurch die Situation zusätzlich angespannt werde. Freie Haftplätze gibt es in der Anstalt keine mehr. „Die Lage ist kurz vor dem Kollaps“, schlägt Günter Reinprecht, stellvertretender Vorsitzender der steirischen Justizwachegewerkschaft, einmal mehr Alarm.
„Aggression geht gegen Beamte“
Selbst Insassen, die für andere Strafhäuser klassifiziert sind – es dürfte sich dabei um über 20 Häftlinge, darunter Mörder und diverse Schwerverbrecher, handeln –, können aufgrund Platzmangels in den anderen Häusern nicht weiter verlegt werden. Zudem fehlen in der JA Jakomini dutzende Justizwachebeamte: „50 Planstellen sind nicht belegt. Der Höchststand ist jetzt erreicht, das System beginnt zu kollabieren“, sagt Reinprecht.
Stefan Jud, Vorsitzender der steirischen Justizwachegewerkschaft, stimmt seinem Kollegen zu: „Die Betroffenheit nach dem Vorfall in der JA Karlau ist innerhalb der Anstalt enorm. Die Konzentration an gefährlichen und psychisch auffälligen Häftlingen wird aber immer größer. Der Überbelag, auf den wir immer hingewiesen haben, verschärft die Situation. Die Aggression und Frustration der Häftlinge richtet sich jetzt nach und nach gegen die Justizwachebeamten.“
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