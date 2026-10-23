Beamter von Häftling mit Scherbe am Hals verletzt

„Aggression geht gegen Beamte“

Selbst Insassen, die für andere Strafhäuser klassifiziert sind – es dürfte sich dabei um über 20 Häftlinge, darunter Mörder und diverse Schwerverbrecher, handeln –, können aufgrund Platzmangels in den anderen Häusern nicht weiter verlegt werden. Zudem fehlen in der JA Jakomini dutzende Justizwachebeamte: „50 Planstellen sind nicht belegt. Der Höchststand ist jetzt erreicht, das System beginnt zu kollabieren“, sagt Reinprecht.