Rohrbacher Höhenflug schallt bis in Regionalliga

Mit einer Sache kennen sich die Fußballer des SV Rohrbach aus: Wie man von der Tabellenspitze lacht! Der Klub aus der 2600-Seelen-Gemeinde hat in den vergangenen beiden Saisonen zunächst die Unterliga Ost, dann die Oberliga Süd-Ost gewonnen und steht nun drei Runden vor Ende der Herbstmeisterschaft auch in der Landesliga auf Platz eins.