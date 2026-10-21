Recycling-Künstler steht in Paris im Rampenlicht

Große Ehren werden Recycling-Künstler Karl Hiess zuteil. Nun stellt er an einem der prestigeträchtigsten Schauplätze der internationalen Kunstwelt aus – im Carrousel du Louvre im Herzen von Paris. Die unterirdische Einkaufspassage und das Kulturzentrum liegen unter dem berühmten Louvre-Museum mit der Glaspyramide von I.M. Pei als Blickfang.