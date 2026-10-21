Das erwartet Reinfried Herbst vom Weltcup-Start

Der „Krone“-Kolumnist über die Favoriten auf den Sieg im Ski-Gesamtweltcup und die Chancen der Österreicher. Warum er vom Zugang von Cheftrainer Pfeifer angetan ist, welcher rot-weiß-rote Skifahrer überfällig für den ersten Sieg ist. Plus: wer heuer durchstarten könnte.