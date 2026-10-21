Drei Jahre nach dem Inferno lebt die Hoffnung

Heißes Fett, eine Stichflamme – und schneller als alle Löschversuche stand das beliebte Ausflugsziel in Eben am Achensee am 27. Oktober 2023 in Vollbrand. Tanklöschfahrzeuge kamen aufgrund einer Wegsanierung nicht zum Brandort auf 1385 Meter Seehöhe. Zwei Hubschrauber und das „Anzapfen“ des Beschneiungswassers konnten die Zerstörung nicht verhindern.