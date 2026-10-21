Drei Jahre nach dem Inferno lebt die Hoffnung

Am 27. Oktober 2023 ging die Buchauer Alm oberhalb des Achensee (Tiroler Bezirk Schwaz) in Flammen auf. Kürzlich wurden die letzten Reste entfernt – und der Besitzer spricht mit der „Krone“ erstmals über mögliche Zukunftspläne.
Heißes Fett, eine Stichflamme – und schneller als alle Löschversuche stand das beliebte Ausflugsziel in Eben am Achensee am 27. Oktober 2023 in Vollbrand. Tanklöschfahrzeuge kamen aufgrund einer Wegsanierung nicht zum Brandort auf 1385 Meter Seehöhe. Zwei Hubschrauber und das „Anzapfen“ des Beschneiungswassers konnten die Zerstörung nicht verhindern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.