Wie aus Kriegs-Stollen Museum der Hoffnung wird

Kalt, feucht, finster, spannend, sehens- und lohnenswert – ein Besuch im Kreuzbergl-Stollen, der nun als Museum mit der Ausstellung „Über.Leben“ zeigt, wie zerbrechlich das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur ist.
59.000 Menschen lebten zu Beginn des Zweiten Weltkrieges in Klagenfurt – aber nur für 7000 hatte das NS-Regime Luftschutzbunker errichtet, in die sich die Bevölkerung während der 47 Luftangriffe retten konnte. Einer davon, der alte „Kreuzbergl-Einsiedler“, kann ab Freitag, 23. Oktober (Eröffnung um 14 Uhr), wieder als Museumsstollen besichtigt werden.
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