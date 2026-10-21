Wie aus Kriegs-Stollen Museum der Hoffnung wird

59.000 Menschen lebten zu Beginn des Zweiten Weltkrieges in Klagenfurt – aber nur für 7000 hatte das NS-Regime Luftschutzbunker errichtet, in die sich die Bevölkerung während der 47 Luftangriffe retten konnte. Einer davon, der alte „Kreuzbergl-Einsiedler“, kann ab Freitag, 23. Oktober (Eröffnung um 14 Uhr), wieder als Museumsstollen besichtigt werden.