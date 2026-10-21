Ein Burgenländer erweckt Riesenmonster zum Leben

Kindgerechter Gruselfaktor und für die gute Sache

Doch wer hinter jeder Ecke den nächsten Schock vermutet, kann aufatmen. „Der Gruselfaktor ist groß, aber alles ist kleinkindtauglich“, versichert Hirczy. Wer verkleidet vorbeischaut, darf sich außerdem über ein Geschenk freuen. Für den Halloween-Fan ist der aus Amerika stammende Brauch längst Trend und Wirtschaftsfaktor geworden. Vor allem aber bereitet ihm das Spektakel jede Menge Freude. Und die gibt er gerne weiter.