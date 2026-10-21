Ein Burgenländer erweckt Riesenmonster zum Leben

Für Alexander Hirczy ist der 31. Oktober der höchste Feiertag des Jahres. Seit mehr als 15 Jahren steckt der Halloween-Fan jede Menge Kreativität und Arbeit in sein außergewöhnliches Hobby. Was als Begeisterung für den Grusel begann, ist längst zu einem Spektakel geworden, das auch Gutes bewirkt.
Andere stellen im Herbst ein paar Kürbisse vor die Haustür. Alexander Hirczy lässt gleich sechs Meter hohe Monster aufmarschieren. In Rax bei Jennersdorf sind wieder die Geister los! Und mittendrin ein Mann, der sich selbst augenzwinkernd als „Halloween-Narr“ bezeichnet.
Für den Südburgenländer ist der 31. Oktober der Feiertag des Jahres. Und das gleich aus zwei Gründen: „An diesem Tag habe ich auch meine Freundin kennengelernt“, schmunzelt Hirczy. Seine Leidenschaft für alles, was spukt und gruselt, hat ihn allerdings schon viel früher gepackt.
Schaurig-schöne Fantasiewelt und Lasershow
Seit mehr als 15 Jahren verwandelt der kreative Bastler sein Eigenheim in eine schaurig-schöne Fantasiewelt. Bauen, tüfteln und ganze Spielewelten erschaffen zählen zu seinen größten Hobbys. Viele der aufblasbaren Hexen, Geister, Kürbisse und Gruselmonster lässt er eigens aus Amerika kommen. Manche ragen bis zu sechs Meter in den Himmel. Dazu sorgen Spezialeffekte und eine Lasershow für Gänsehaut.
Kindgerechter Gruselfaktor und für die gute Sache
Doch wer hinter jeder Ecke den nächsten Schock vermutet, kann aufatmen. „Der Gruselfaktor ist groß, aber alles ist kleinkindtauglich“, versichert Hirczy. Wer verkleidet vorbeischaut, darf sich außerdem über ein Geschenk freuen. Für den Halloween-Fan ist der aus Amerika stammende Brauch längst Trend und Wirtschaftsfaktor geworden. Vor allem aber bereitet ihm das Spektakel jede Menge Freude. Und die gibt er gerne weiter.
Bereits zum dritten Mal verbindet Hirczy seinen Monsterzauber mit einer Spendenaktion für die Ukrainehilfe von Hilfswerk International. 2024 kamen 1700 Euro zusammen, im Vorjahr waren es bereits 2000 Euro. Heuer soll die Erfolgsgeschichte weitergehen. Geöffnet hat das Halloweenhaus in der Raxer Hauptstraße 31 täglich von 23. Oktober bis 1. November. Höhepunkt ist die große Halloweenparty am 31. Oktober (ab 16 Uhr). Danach weichen die Monster dem Weihnachtswunder.
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