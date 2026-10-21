Intensive Vorbereitung auf medizinische Berufe

Das BORG Güssing baut sein Bildungsangebot zur Vorbereitung auf medizinische und gesundheitsbezogene Berufe aus. Naturwissenschaftliche Grundlagen, Praxiserfahrung und Trainings für Uni-Aufnahmetests werden darin vereint.
Angesprochen werden sollen Jugendliche, die sich etwa für Humanmedizin, Zahnmedizin, Veterinärmedizin, Physiotherapie oder medizinisch-technische Berufe interessieren. Mit dem Ausbau reagiert die Schule zudem auf den steigenden Bedarf an qualifizierten Fachkräften und unterstützt die Bildungs- und Gesundheitsstrategie des Landes. „Ziel ist es, Schüler frühzeitig für Gesundheitsberufe zu sensibilisieren und gezielt auf weiterführende Ausbildungswege vorzubereiten“, erklärt Direktor Robert Antoni.
Die Grundlage bilden dafür die naturwissenschaftlichen Fächer Biologie, Chemie und Physik. Besonderes Augenmerk liegt auf praktischer Laborarbeit. Intensiviert wird auch die Vorbereitung auf Eignungs- und Aufnahmetests. Der Wahlkurs „Fit for Life“ orientiert sich etwa an den Anforderungen des Medizin-Aufnahmetests „MedAT“. Künftig soll das Angebot um einen Intensivkurs erweitert werden.
Praxisnahe Einblicke ermöglichen Kooperationen mit der Hochschule Burgenland, der Klinik Güssing und der Danube Private University Krems. „Mit der Verbindung von fundiertem Fachwissen, praktischer Erfahrung und gezielter Studienvorbereitung stärken wir die Zukunftschancen der Schüler und leisten einen Beitrag zur Ausbildung dringend benötigter Fachkräfte“, erläutert Antoni.
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