Intensive Vorbereitung auf medizinische Berufe

Angesprochen werden sollen Jugendliche, die sich etwa für Humanmedizin, Zahnmedizin, Veterinärmedizin, Physiotherapie oder medizinisch-technische Berufe interessieren. Mit dem Ausbau reagiert die Schule zudem auf den steigenden Bedarf an qualifizierten Fachkräften und unterstützt die Bildungs- und Gesundheitsstrategie des Landes. „Ziel ist es, Schüler frühzeitig für Gesundheitsberufe zu sensibilisieren und gezielt auf weiterführende Ausbildungswege vorzubereiten“, erklärt Direktor Robert Antoni.