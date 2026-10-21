Aufzüge Friedl regelt Nachfolge mit Rückenwind

„Sehen großes Potenzial“

Bei Aufzüge Friedl hält die Friedl-Seite weiterhin rund 79 Prozent der Anteile, während Raiffeisen Continuum mit 21 Prozent als Minderheitsgesellschafter einsteigt. Die Partnerschaft soll Kontinuität mit neuen Wachstumschancen verbinden. „Uns ist wichtig, die Werte zu bewahren, mit denen unser Unternehmen aufgebaut wurde. Zugleich wollen wir mit Raiffeisen Continuum neue Ideen einbringen. Wir sehen nämlich noch großes Potenzial und wollen es gemeinsam nutzen“, erklären Jürgen und Lukas Friedl.