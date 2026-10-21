Unüblich zum Erfolg beim Klub und im Nationalteam

Ihre Karrieren sind ungewöhnlich. Sie gehen weiter unübliche Wege, die zum Erfolg beim Klub und im Fußball-Nationalteam führen. Alexander Prass und Felix Bacher haben Einiges gemeinsam. Donnerstag duellieren sich die beiden mit Hoffenheim und Lyon in der Europa League.
Als am 9. Oktober 2022 Alexander Prass mit Sturm Graz auf Felix Bacher mit der WSG Tirol traf und die Steirer 2:1 gewannen, war die steile Karriere von beiden Spielern noch nicht abzusehen. Zuletzt standen die beiden beim Nations League-Spiel von Österreich im Kosovo (1:1) gemeinsam in der Startelf. Donnerstag duellieren sie sich in der Europa League bei Hoffenheim gegen Lyon wieder.
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