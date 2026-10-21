Unüblich zum Erfolg beim Klub und im Nationalteam

Als am 9. Oktober 2022 Alexander Prass mit Sturm Graz auf Felix Bacher mit der WSG Tirol traf und die Steirer 2:1 gewannen, war die steile Karriere von beiden Spielern noch nicht abzusehen. Zuletzt standen die beiden beim Nations League-Spiel von Österreich im Kosovo (1:1) gemeinsam in der Startelf. Donnerstag duellieren sie sich in der Europa League bei Hoffenheim gegen Lyon wieder.