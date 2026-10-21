Wie es mit Mattersburgs Innenstadt weitergeht

Wie viele Innenstädte kämpft auch Mattersburg seit Längerem mit Problemen. Die Stadt versucht mit verschiedenen Maßnahmen gegenzusteuern. Im Fokus wird dabei auf die Belebung des Stadtzentrums rund um den Hauptplatz, Veranstaltungsplatz und Brunnenplatz gesetzt.
Jetzt wurde mit Eigentümern und Unternehmern der Innenstadt eine Zwischenbilanz gezogen. Einen positiven Effekt sieht man bei der Neubelebung der Mattersburger 10er-Gutscheine. Der Verkauf sei gut angelaufen, heißt es. Die Gutscheine können in vielen Geschäften im Zentrum eingelöst werden und sollen die Kaufkraft gezielt stärken.
Social Media-Kampagne
Außerdem wird auf mehr Begrünung gesetzt. Ergänzend dazu gibt es eine Social Media-Kampagne zur Bewerbung der Betriebe im Stadtkern sowie die unentgeltliche Nutzung öffentlicher Flächen für Handel und Gastronomie. Auch durch Veranstaltungen will man wieder mehr Menschen ins Zentrum locken.
„Nette Toilette“ geplant
Geplant ist weiters die Einführung der „Netten Toilette“. Dabei sollen die WC-Anlagen teilnehmender Gastronomiebetriebe ohne Konsumzwang öffentlich genutzt werden können. Die Betriebe bekommen dafür von der Stadtgemeinde eine Aufwandsentschädigung. Das Interesse der Gastronomen sei groß, heißt es von der Stadt. „Ziel ist es, das Stadtzentrum nachhaltig zu stärken und Mattersburg als attraktiven Standort für Handel, Gastronomie und Begegnung weiterzuentwickeln. Dafür wollen wir auch weiterhin auf den Dialog mit unseren Unternehmern setzen“, wird erklärt.
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