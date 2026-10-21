Wie es mit Mattersburgs Innenstadt weitergeht

„Nette Toilette“ geplant

Geplant ist weiters die Einführung der „Netten Toilette“. Dabei sollen die WC-Anlagen teilnehmender Gastronomiebetriebe ohne Konsumzwang öffentlich genutzt werden können. Die Betriebe bekommen dafür von der Stadtgemeinde eine Aufwandsentschädigung. Das Interesse der Gastronomen sei groß, heißt es von der Stadt. „Ziel ist es, das Stadtzentrum nachhaltig zu stärken und Mattersburg als attraktiven Standort für Handel, Gastronomie und Begegnung weiterzuentwickeln. Dafür wollen wir auch weiterhin auf den Dialog mit unseren Unternehmern setzen“, wird erklärt.