Austria Salzburgs Fans planen Boykott im Topspiel

Blau-Weiß Linz hat – wie alle anderen Gastvereine – nur einen begrenzten Platz im Austria-Stadion. Dennoch beabsichtigen die Oberösterreicher, mit deutlich mehr Fans anzureisen als hineinpassen. Jetzt zeigen sich ausgerechnet die Ultras aus dem gegnerischen Lager solidarisch.
„Inakzeptabel“ – so nennt das „Stahlstadt Kollektiv“, Fan-Dachverband von Blau-Weiß Linz, die Situation in Salzburg. Zur Erinnerung: Im Gästesektor des Austria Salzburg-Stadions haben nur 156 Personen Platz. Also jene vorgeschriebenen zehn Prozent des Fassungsvermögens von 1566. Das gilt auch am Freitag (20.30), wenn die Austria Tabellenführer Blau-Weiß Linz zum Topspiel der 2. Liga empfängt. Den Gästen scheint das aber völlig egal zu sein. Die Oberösterreicher planen, wie berichtet, mit deutlich mehr Fans nach Maxglan zu kommen als hinein dürfen.
„Das ist nie ein Problem“
„Getragen von grenzenloser Unbeugsamkeit rollen am Freitag Busse in den Westen“, heißt es. Nach dem geplatzten Public Viewing am angrenzenden Parkplatz ist aber noch unklar, wie viele Fans tatsächlich mit nach Salzburg fahren und dann aus Protest vor dem Stadion stehen werden.
Verboten wäre das grundsätzlich nicht. „Ein friedlicher Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nie ein Problem“, erklärte Polizeisprecher Hans Wolfgruber. Die Exekutive werde entsprechend der Größe der Veranstaltung vor Ort sein.
Aus Solidarität springt jetzt der harte Fan-Kern der Austria den Linzern zur Seite – trotz aller Rivalität, die für gehörig Pfeffer im Duell abseits des Rasens sorgt. Die violetten Ultras („Curva Viola“) planen einen zehnminütigen Stimmungsboykott im Topspiel der 2. Liga und haben zudem eine geplante Choreografie abgesagt.
Zum einen, um gegen die Situation der Gäste-Fans im eigenen Wohnzimmer zu protestieren („Das ist eine unbefriedigende Situation.“). Zum anderen, um einmal mehr die Aufmerksamkeit auf die jahrelange Stadionthematik des eigenen Vereins zu richten. Denn die steht bei der Causa über allem.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.