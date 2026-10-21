Austria Salzburgs Fans planen Boykott im Topspiel

„Inakzeptabel“ – so nennt das „Stahlstadt Kollektiv“, Fan-Dachverband von Blau-Weiß Linz, die Situation in Salzburg. Zur Erinnerung: Im Gästesektor des Austria Salzburg-Stadions haben nur 156 Personen Platz. Also jene vorgeschriebenen zehn Prozent des Fassungsvermögens von 1566. Das gilt auch am Freitag (20.30), wenn die Austria Tabellenführer Blau-Weiß Linz zum Topspiel der 2. Liga empfängt. Den Gästen scheint das aber völlig egal zu sein. Die Oberösterreicher planen, wie berichtet, mit deutlich mehr Fans nach Maxglan zu kommen als hinein dürfen.