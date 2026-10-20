Salzburg-Spieler: „Ich bin froh über jede Minute“

Salzburgs Leandro Morgalla profitierte vom Ausfall von Nikolas Veratschnig und freut sich aktuell über viel Spielzeit. Doch sind der Deutsche und seine Kollegen in der Europa League bei Celje (Slo) gefordert.
Die bisherige Zeit von Leandro Morgalla bei Red Bull Salzburg war ein einziges Auf und Ab. Mal spielte er nur wenige Minuten pro Spiel, gefolgt von einer Phase mit mehreren Startelfeinsätzen. Immer wieder wurde er dann von Verletzungen und im Frühjahr 2024 auch noch von seiner Herzmuskelentzündung gebremst. In der vergangenen Saison war er an den deutschen Zweitliga-Klub Bochum verliehen und kehrte im Sommer in die Mozartstadt zurück. Durch die starken Leistungen von Neuzugang Nikolas Veratschnig hatte er kaum Chancen, sich auf seiner Rechtsverteidigerposition zu zeigen.
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