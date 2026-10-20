Schritt ins Ungewisse mit einem Notfallknopf

Während er in der Vergangenheit zu keinem Zeitpunkt Thema war, wenn neue Cheftrainer gesucht wurden, soll er jetzt nicht nur die ideale Besetzung sein, sondern das sinkende Schiff im bislang gescheiterten Umbruch vor dem totalen Untergang retten. Dabei blenden die Klubbosse um Helmut Schlögl und Christian Winkler, der am Dienstag das Training besuchte, offensichtlich völlig aus, dass Levijoki keine Erfahrung bei der Betreuung einer Profimannschaft besitzt.