Salzburg setzt noch 20 Jahre auf Oberleitungen

Die Zukunft gehöre den Batteriebussen, so Auinger im Sommer. Jetzt wird klar, dass der Umbau des Bussystems noch lange dauern wird. „Neue Obusse haben eine Lebensdauer von 20 Jahren. So lange werden wir die Oberleitungen sicher noch haben“, sagte der Bürgermeister beim Spatenstich für die Sanierung der Obus-Remise.