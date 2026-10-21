Kokain an Mädchen verteilt: Justiz greift durch

Opfer waren großteils minderjährige Mädchen

Zuvor hatte der Staatsanwalt beim Prozess eine Verschärfung gefordert: Man müsse „ein Zeichen setzen“, da der „Unwert der Tat besonders hoch“ war. Immerhin handelte es sich einerseits bei den Opfern um zehn großteils minderjährige Mädchen aus zerrütteten Verhältnissen und andererseits um einen mit drei Jahren besonders langen Tatzeitraum. Der Verteidiger forderte eine Beibehaltung der Strafe. Und der Angeklagte schwieg.