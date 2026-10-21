Fahrzeug fing mitten auf Autobahn an zu qualmen

Dieser Lenker erlebte Mittwochfrüh wohl seinen persönlichen Albtraum: Mitten im Frühverkehr auf der A1 bei der Abfahrt Wallersee in Salzburg fing sein Auto an zu qualmen. Die Freiwillige Feuerwehr Hallwang rückte aus – aber auch schnell wieder ein.
Der Lenker vermutete, sein Auto habe Feuer gefangen. Dementsprechend mit großem Aufgebot rückte auch die Feuerwehr Hallwang an und fand das Fahrzeug auf dem Bankett neben der Abfahrt Wallersee abgestellt.
Wie sich aber rasch herausstellte, handelte es sich nicht um einen Fahrzeugbrand. Es war lediglich Öl im Motorraum ausgetreten, das sich erhitzt und zu rauchen begonnen hatte. Somit konnte die Feuerwehr Eugendorf, die sich gerade auf der Anfahrt befand, wieder einrücken. Nach rund einer halben Stunde konnte der Einsatz beendet werden.
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