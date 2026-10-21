Fahrzeug fing mitten auf Autobahn an zu qualmen

Wie sich aber rasch herausstellte, handelte es sich nicht um einen Fahrzeugbrand. Es war lediglich Öl im Motorraum ausgetreten, das sich erhitzt und zu rauchen begonnen hatte. Somit konnte die Feuerwehr Eugendorf, die sich gerade auf der Anfahrt befand, wieder einrücken. Nach rund einer halben Stunde konnte der Einsatz beendet werden.