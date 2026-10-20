Döner-Dieb soll Bruder mit Messer attackiert haben

Kleiner Bruder wehrte den Stich wohl mit der Hand ab

Doch die Geschichte ging weiter: Im Drogenrausch begab sich der Angeklagte nach Hause, wo er mit seinem jüngeren Bruder, seiner schwer kranken Mutter und der Oma lebt. Erinnerungen, wie er heimkam, habe er keine mehr – auch nicht zu allem, was danach geschah. Laut Anklage sei es in der Wohnung zu einem lautstarken Streit mit seiner Oma gekommen. Sein Bruder kam hinzu, forderte ihn auf „die Fresse zu halten“.