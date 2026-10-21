Trotz der Siegesserie schrillen die Alarmglocken

Doch genau jetzt schlagen die Zeller Alarm. Allen voran Stürmer Christian Jennes. „Gerade jetzt dürfen wir niemanden unterschätzen, sondern müssen noch einmal einen Gang höher schalten. Uns ist das schon öfter passiert: Wenn wir glauben, dass es einfach so läuft, geraten wir in Rückstand oder verlieren eine Partie“, sagte der 29-Jährige am Mittwoch der „Krone“.