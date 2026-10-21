Trotz der Siegesserie schrillen die Alarmglocken

Beim Zweitliga-Titelfavoriten Zell am See läuft es derzeit wie am Schnürchen. Der Klub aus der Alps Hockey League feierte zuletzt acht Siege in Folge. Lediglich das Heimspiel gegen Asiago konnten die Pinzgauer zum Auftakt am 19. September nicht für sich entscheiden. Dennoch schrillen bei den Blau-Gelben alle Alarmglocken.
Über einen Monat sind die Zeller Eisbären in der Alps Hockey League bereits unbesiegt. Die Pinzgauer stehen nacht acht Siegen in Folge an der Tabellenspitze der zweiten Eishockey-Liga. Am Donnerstag kommt es zum Duell mit der zweiten Garde des KAC. Gegen den Vorletzten der Tabelle eine klare Angelegenheit, wenn man so will.
Gerade jetzt dürfen wir niemanden unterschätzen, sondern müssen noch einmal einen Gang höher schalten.
Christian JENNES, Stürmer Zeller Eisbären
Doch genau jetzt schlagen die Zeller Alarm. Allen voran Stürmer Christian Jennes. „Gerade jetzt dürfen wir niemanden unterschätzen, sondern müssen noch einmal einen Gang höher schalten. Uns ist das schon öfter passiert: Wenn wir glauben, dass es einfach so läuft, geraten wir in Rückstand oder verlieren eine Partie“, sagte der 29-Jährige am Mittwoch der „Krone“.
Dennoch tut die Siegesserie dem Team von Cheftrainer Marcel Rodman gut. „Es macht uns allen natürlich riesigen Spaß, so viele Spiele zu gewinnen. Wir haben vier starke Linien, von denen jede einzelne brandgefährlich ist. So gewinnt man auch langfristig etwas“, meinte der Angreifer, der in der laufenden Saison bereits drei Treffer selbst erzielen konnte.
Zell-Stürmer fehlt weiterhin – Verstärkung aus der ICE Hockey League
Fehlen wird den Eisbären gegen die kleinen Rotjacken der weiterhin grippige Alexander Maxa. Dafür können die Zeller auf die Dienste von Kooperationsspieler Kevin Mandl (Villach) zurückgreifen. Auch Wien-Stürmer Lukas Zach-Kiesling wird erstmals für die Zeller auflaufen.
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