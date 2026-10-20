Wie Sozialkosten im Doppel-Budget davongaloppieren

Einer der größten Brocken ist die Behindertenhilfe. Künftig sollen mehr Betreuungsplätze im eigenen Bundesland geschaffen werden. Fürweger: „Wir zahlen im Moment mehr als 15 Millionen Euro im Jahr, dass Menschen mit speziellem Betreuungsbedarf außerhalb von Salzburg untergebracht werden.“ In den Bereich fällt das Haus Lukas (früher Bolaring). Die Einrichtung für psychisch kranke ältere Menschen geht im November in Betrieb. Insgesamt werden in der Behindertenbetreuung 80 Plätze geschaffen, darunter Projekte in den Stadtteilen Gnigl und Liefering oder Straßwalchen.