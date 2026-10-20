78 Jahre alte Lenkerin beschimpfte Passanten

Zwischen Passanten und Autofahrern kommt es bekanntlich immer wieder zu Konflikten. Diesmal soll sich eine 78-jährige Pkw-Lenkerin völlig danebenbenommen haben. Am Montagabend riefen Passanten die Polizei, weil die Frau eine Garagenausfahrt eines Lebensmittelgeschäfts im Salzburger Stadtteil Lehen blockiert und dabei umstehende Personen beschimpft haben soll.