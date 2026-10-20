78 Jahre alte Lenkerin beschimpfte Passanten

Ziemlich genervt waren mehrere Passanten über den Auftritt einer herumschimpfen Pkw-Lenkerin am Montagabend. Sogar die Polizei musste einschreiten. Die 78-Jährige blockierte mit ihrem Pkw eine Garagenausfahrt im Salzburger Stadtteil Lehen. Bei ihrer Festnahme rastete die Frau aus.
Zwischen Passanten und Autofahrern kommt es bekanntlich immer wieder zu Konflikten. Diesmal soll sich eine 78-jährige Pkw-Lenkerin völlig danebenbenommen haben. Am Montagabend riefen Passanten die Polizei, weil die Frau eine Garagenausfahrt eines Lebensmittelgeschäfts im Salzburger Stadtteil Lehen blockiert und dabei umstehende Personen beschimpft haben soll.
Laut einer Aussendung der Polizei war die ältere Dame alkoholisiert. Die Aufforderung zum Alkoholtest verweigerte sie. Zudem soll sie sich bei ihrer Festnahme gegen die Polizeibeamten mit Tritten gewehrt haben. Sie musste ihren Führerschein abgeben und wurde angezeigt.
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