Gnadenhof trauert um 16 Jahre altes Wollschwein

Von Henndorf nach Kärnten

Erst ging es für Berta mit zwei weiteren Tieren nach Henndorf, danach übersiedelte sie nach Kärnten. Warum sie plötzlich von ihren bisherigen Wegbegleitern genug hatte und sich neue „Freunde“ suchte, ist unbekannt. Besonders nah stand ihr Hängebauchschwein „Franky“. „Sie wollte immer recht haben, er war ihr Ausgleich“, so Pschenitschnig. „Franky“ wich „Berta“ bis zum Schluss nicht mehr von der Seite.