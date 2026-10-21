Eisbullen: „Der Funke sprang nicht mehr über“

„Jetzt schauen wir nach vorne!“

Um die Saison der Bulls zu retten und um die Zweifel rund um seine Person ersticken zu lassen, muss der dritte Trainerschuss innerhalb von sechs Monaten sitzen. „Ein Buch rückwärts zu lesen ist einfacher als vorwärts. Klar ist man selbstkritisch. Ich kann aber nur sagen, dass wir sehr viel im Vorfeld getan haben. Dass die Situation jetzt so ist, ist nicht schön“, haderte auch der Klubboss mit den Fehlgriffen auf der Trainerbank. Wie gut die Trainerwechsel tatsächlich wirkt, kann man sich schon heute Abend ansehen. Da gastiert Ljubljana in Salzburg. „Jetzt schauen wir nach vorne!“, gab sich Schlögl kämpferisch.