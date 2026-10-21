Zwei Schwerverletzte bei Unfall mit einem Lkw

Der Notfallhubschrauber Martin 6 musste am Mittwoch um die Mittagszeit zu einem schweren Unfall auf der Felbertauernstraße in Salzburg ausrücken. Ein Pkw war mit einem Lkw auf der Höhe Elisabethsee kollidiert.
Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten zum Teil ins Krankenhaus geflogen werden. Auch ein Notarztfahrzeug und ein Rettungswagen standen im Einsatz.
Rund eine Stunde war die Strecke, die zwischen dem Salzburger Mittersill und Matrei in Osttirol verläuft, in beide Richtungen gesperrt. 19 Mann standen im Einsatz und waren mit den Aufräumarbeiten zugange.
Wie genau es zu dem Unfall gekommen war, ist derzeit noch nicht bekannt.
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