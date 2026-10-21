Uni dreht Studenten und Mitarbeitern Wasser ab

Seit mehr als drei Wochen hat die naturwissenschaftliche Fakultät der Uni Salzburg massive Probleme mit Legionellen. Nun gibt es auch noch ein Leck in einer Hauptversorgungsleitung. Deshalb werden die Wasserleitungen am Donnerstag zugedreht. Auch Experimente müssen pausieren.
Legionellen-Ausbruch im Uni-Bauwerk aus den 80er-Jahren! Bereits seit Ende September gibt es Probleme mit den Bakterien an der naturwissenschaftlichen Fakultät. Nun wurde auch noch ein Leck an einer Hauptversorgungsleitung bekannt. Deshalb gibt es morgen weder für Studenten noch für Mitarbeiter der „NaWi“ Wasser.
„Verschiedene Faktoren“
„Die Legionellen-Probleme hängen mit verschiedenen Faktoren zusammen. Es laufen Desinfektionsmaßnahmen, die von einem gerichtlich beeideten Sachverständigen überwacht werden“, hieß es seitens der universitären Gebäudeleitung zur „Krone“. Vergangene Woche wurde bereits davon ausgegangen, „über den Berg zu sein“.
Nun folgt – mit Ausnahme der Toilettenspülungen – die Komplettsperre der Wasserversorgung. „Bitte stellen Sie sicher, dass laufende Versuche oder Geräte in den Laboren rechtzeitig darauf vorbereitet oder gestoppt werden“, teilte die Uni in einer Nachricht am Mittwochvormittag mit.
Parallel dazu laufen aktuell Sanierungsmaßnahmen, weil verschiedene Gebäudetrakte in die Jahre gekommen sind. Probleme gibt es bei Flachdächern. Bei stärkerem Regen dringt seit längerem Wasser in das Foyer ein.
Am Freitag ist mit einer bräunlichen Verfärbung des Wassers zu rechnen. Ab kommenden Montag sollte die Versorgung mit klarem Wasser wieder funktionieren.
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