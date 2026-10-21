Uni dreht Studenten und Mitarbeitern Wasser ab

Legionellen-Ausbruch im Uni-Bauwerk aus den 80er-Jahren! Bereits seit Ende September gibt es Probleme mit den Bakterien an der naturwissenschaftlichen Fakultät. Nun wurde auch noch ein Leck an einer Hauptversorgungsleitung bekannt. Deshalb gibt es morgen weder für Studenten noch für Mitarbeiter der „NaWi“ Wasser.