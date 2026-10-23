Clasico! Alle Tore vom Kracher auf sportkrone.at

Die Gäste aus Madrid stehen schon unter Zugzwang: Gerade einmal neun Runde in der neuen „La Liga“-Saison gespielt, weisen die Königlichen unter Neo-Coach Jose Mourinho schon einen Rückstand von sechs Zählern auf Barca auf. Bei den „Blau-Grana“ läuft‘s hingegen auf nationaler Ebene nach Plan – neun Spiele, neun Siege, Torverhältnis: 39:9 –, allerdings mussten Yamal und Co. unter der Woche in der Champions League einen veritablen Dämpfer hinnehmen: 2:4 bei PSG. „Irgendwann musste es passieren. Aber es war ein guter Test, und wir haben uns gut präsentiert“, erklärte Kapitän Raphinha trotzig.