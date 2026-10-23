Clasico! Alle Tore vom Kracher auf sportkrone.at

Das ist mediales Tiki-Taka auf Champions-League-Niveau! Steilpass DAZN – sportkone.at verwertet mit dem ersten Kontakt: Im Doppelpass mit dem Streaminganbieter – der den Clasico am Sonntag ab 21 Uhr LIVE überträgt – zeigen wir am Sonntagabend auf sportkrone.at alle Tore und Highlights von DEM Kult-Duell im Weltfußball: Barca gegen Real.
Hier: Yamal. Raphinha. Pedri. Olmo. Cubarsi. Dort: Mbappe. Bellingham. Vinicius Junior. Camavinga. Güler. Und viele weitere. Allein die Auflistung der bekanntesten Stars lässt jedem Fußball-Fan das Wasser im Mund zusammenlaufen. Und am Sonntag krachen die Granden des Weltfußballs wieder aufeinander. Es ist Clasico-Time! Meister und Tabellenführer FC Barcelona empfängt ab 21 Uhr Erzrivale Real Madrid. Live zu sehen via Streaming-Dienst DAZN.
Alle Tore auf sportkrone.at
90 Minuten Spektakel, Emotion, Fußball-Kunst sind garantiert. Und in der Nachspielzeit? Kommen alle User von sportkrone.at auf ihre (nicht vorhandenen) Kosten. Da gibt‘s dann alle Tore und Highlights des Kult-Schlagers bei uns. Bald nach Schlusspfiff sehen Sie alle Aufreger, Schmankerl und natürlich Tore. Unbedingt vormerken!
Die Gäste aus Madrid stehen schon unter Zugzwang: Gerade einmal neun Runde in der neuen „La Liga“-Saison gespielt, weisen die Königlichen unter Neo-Coach Jose Mourinho schon einen Rückstand von sechs Zählern auf Barca auf. Bei den „Blau-Grana“ läuft‘s hingegen auf nationaler Ebene nach Plan – neun Spiele, neun Siege, Torverhältnis: 39:9 –, allerdings mussten Yamal und Co. unter der Woche in der Champions League einen veritablen Dämpfer hinnehmen: 2:4 bei PSG. „Irgendwann musste es passieren. Aber es war ein guter Test, und wir haben uns gut präsentiert“, erklärte Kapitän Raphinha trotzig.
Heißt übersetzt: Real soll im Camp Nou büßen, voller Fokus auf den Erzrivalen. „Das Spiel gegen Paris hat überhaupt keinen Einfluss auf den ‘Clasico‘“ so Raphinha. Auch Trainer Hansi Flick gibt sich sich im Hinblick auf das Duell mit den „Königlichen“ zurückhaltend. „Im Oktober gewinnt man keine Titel“, so der deutsche Chefcoach.
Real voll mit Selbstvertrauen
Real ist nach dem 4:1 gegen RB Leipzig allerdings auch voll mit Selbstvertrauen. Top-Stürmer Kylian Mbappe hatte sichtlich Spaß im Bernabeu.
Hier also gereizte und geladene, dort bestens gelaunte und motivierte Superstars – wenn das kein Giganten-Duell wird, das seinen Namen verdient ... Sie können‘s mitverflogen: am Sonntag ab 21 Uhr live auf DAZN und nach Schlusspfiff in Form des Highlight-Videos auf sportkrone.at!
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