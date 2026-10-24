Ferlachs „Kids“ gaben im Europacup Visitenkarte ab

Ferlachs Handballer schieden mit 18:32 im Rückspiel gegen Alkaloid Skopje aus dem Europacup aus. Viele Talente durften ran, das Durchschnittsalter lag teilweise bei 19,3 Jahren. Boss Walter Perkounig: „Sportlich ist das nicht das Richtige, aber. . .“
Eine Menge Erfahrungen, aber auch viel Lehrgeld! Beim Rückspiel in der 2. Runde des EHF-„European Cup“ schieden die Ferlacher Handballer gegen Alkaloid Skopje mit 18:32 aus. Das Positive: Nach der Pause betrug das Durchschnittsalter der Feldspieler gerade einmal 19,3 (!) Jahre:
„Wir haben ja extra für den Europacup genannt, um den Jungen diese Chance zu ermöglichen. Sportlich ist es vielleicht nicht das Richtige, aber ich kann sehr gut damit leben“, grinste Boss Walter Perkounig. Spielertrainer Patrik Leban: „Solche Spiele musst du erleben, um weiterzukommen. Sie müssen hart weiterarbeiten für ihre Chance.“
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