Ferlachs „Kids“ gaben im Europacup Visitenkarte ab

„Wir haben ja extra für den Europacup genannt, um den Jungen diese Chance zu ermöglichen. Sportlich ist es vielleicht nicht das Richtige, aber ich kann sehr gut damit leben“, grinste Boss Walter Perkounig. Spielertrainer Patrik Leban: „Solche Spiele musst du erleben, um weiterzukommen. Sie müssen hart weiterarbeiten für ihre Chance.“