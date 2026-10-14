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Überraschende Wende

Koralmbahn hält jetzt doch am Grazer Flughafen

Chronik
14.10.2026 18:13
Die Koralmbahn ist schon jetzt ein Erfolgsprojekt.
Die Koralmbahn ist schon jetzt ein Erfolgsprojekt.(Bild: APA/WOLFGANG JANNACH)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Mit dem neuen ÖBB-Fahrplan ab 13. Dezember legt die Koralmbahn einmal am Abend und einmal in der Früh einen Halt am Flughafen ein. Und: Mehr Züge nach Linz sowie ein zusätzlicher Morgenzug nach Leoben kommen.

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Die für Steirer und Kärntner wohl überraschendste Neuerung der ÖBB ab Mitte Dezember: Die Koralmbahn hält nun auch am Grazer Flughafen. Vorausgegangen ist dem ein jahrlanger Streit – es schien fix, dass die Koralmbahn nicht am Flughafen hält.

Jetzt aber ändert sich das. Die späte Abendverbindung aus Graz (um 23.23 Uhr) nach Klagenfurt macht um 23.32 Uhr an der Haltestelle Flughafen Graz-Feldkirchen einen Stopp. Und in der Früh fährt ein neuer Interregio von Villach (3.51 Uhr) bzw. Klagenfurt (4.18 Uhr) auch den Grazer Flughafen an (Ankunft 5.15 Uhr).  

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Die Koralmbahn wird laut ÖBB-Chef Andreas Matthä gut angenommen. Im ersten Halbjahr waren es im Schnitt 7000 Fahrgäste pro Tag, mittlerweile sind es durchschnittlich 10.000 Passagierinnen und Passagiere am Tag. Mit der Koralmbahn sei eine Strecke gebaut worden, „das haben wir seit 100 Jahren nicht mehr gemacht“, meint Matthä.

Pendler dürfen sich hingegen über einen zusätzlichen Morgenzug von Graz (7.12 Uhr) nach Leoben freuen. SPÖ-Verkehrssprecher im Nationalrat, Wolfgang Moitzi, und die steirische SPÖ-Verkehrssprecherin Helga Ahrer begrüßen die zusätzlichen Verbindungen: „Für die Fahrgäste zählt, dass die Züge zu ihren täglichen Wegen passen. Der zusätzliche Morgen-Zug von Graz nach Leoben greift einen vielfach geäußerten Wunsch auf und verbessert das Angebot im Berufs- und Schulverkehr.“

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