Koralmbahn hält jetzt doch am Grazer Flughafen

Mehr Züge nach Linz und Freude für Pendler

Die Koralmbahn wird laut ÖBB-Chef Andreas Matthä gut angenommen. Im ersten Halbjahr waren es im Schnitt 7000 Fahrgäste pro Tag, mittlerweile sind es durchschnittlich 10.000 Passagierinnen und Passagiere am Tag. Mit der Koralmbahn sei eine Strecke gebaut worden, „das haben wir seit 100 Jahren nicht mehr gemacht“, meint Matthä.