Bub rannte zu Vater: Auto erfasste Dreijährigen

Immer passt man auf, einmal rechnet man nicht mit etwas Schlimmem – und schon passiert es. Zu seinem Vater auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite wollte ein Dreijähriger laufen – und zwar genau in dem Moment, in dem ein Auto auf der Straße fuhr. Der Wagen erfasste das Kind.
Zu einem Unfall mussten das C11-Flugretterteam und die Polizei Ferlach am Samstag ausrücken: Gegen 12.05 Uhr lenkte ein 59-Jähriger seinen Wagen im Bezirk-Klagenfurt-Land. Am Fahrbahnrand gegenüber einem Wohnhaus stand ein dreijähriger Bub. Dessen Vater befand sich wenige Meter gegenüber auf der anderen Fahrbahnseite, in der Zufahrt zu den Parkplätzen eines Wohnhauses.
Als sich der Fahrzeuglenker näherte, lief der Bub plötzlich in Richtung seines Vaters los und querte die Fahrbahn. Der 59-Jährige konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und erfasste das Kind frontal. Der Bub stürzte zu Boden und wurde verletzt.
Der Dreijährige wurde im Beisein seiner Mutter vom Christophorus 11-Team in das UKH Klagenfurt geflogen.
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