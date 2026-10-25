„Spritzer“ soll nur noch mit heimischem Wein sein

„Wenn man in einem Weinland wie Österreich einen Spritzer bestellt, erwartet man sich selbstverständlich Wein aus Österreich. Dieser Erwartung müssen wir nachkommen“, sagt Schmuckenschlager. Oschep legt nach: „Wir sind patriotische Weintrinker und stehen zu 100 Prozent hinter der Forderung, dass der Spritzer immer mit österreichischem Wein gemacht wird. EU und Brüssel hin oder her. Das sind wir unseren Winzern schuldig, dafür gebe ich mein komplettes Herzblut. Das muss im neuen Weingesetz verankert werden.“