„Hungrig!“ Rapid freut sich schon auf zwei Derbys

Rapidler wollen „Füße am Boden halten“

„Wir hätten eigentlich mehr Tore machen müssen, bei einem 5:1 will ich mich aber nicht beschweren“, betonte Linksverteidiger Jannes Horn. Sein Trainer schlug in dieselbe Kerbe. „Wir hatten so viele große Chancen, schauen aber auf das Gute, dass das Werkl momentan läuft.“ Rapid stellte einmal mehr unter Beweis, dass die Favoritenrolle keinen Rucksack mit sich bringt. Fünf der jüngsten sechs Pflichtspielsiege waren am Papier erwartet worden, nur mit dem LASK (2:0) war man seit der 1:5-Niederlage in Salzburg auch auf einen Topgegner getroffen. „Es ist wichtig, dass wir die Füße am Boden halten, da habe ich eine große Verantwortung“, betonte Hoff Thorup.