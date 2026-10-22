Elmayer über Kickl im ORF: „Primitives Benehmen“

Was ist heute noch gutes Benehmen – und wo hört die Meinungsfreiheit auf und fängt Respektlosigkeit an? Wenn Politiker Fragen der Journalisten als „blöd“ bezeichnen, Gesprächspartner immer nur ausweichen, im Netz anonym beleidigt oder beim Dating einfach der Kontakt abgebrochen wird: Sind die Regeln des guten Benehmens vollkommen verloren gegangen? In „Message Macht Medien“ spricht Gerald Fleischmann mit Benimm-Papst Thomas Schäfer-Elmayer über Anstand, Respekt und Taktgefühl. Wir erfahren, welche Politiker besonders schlechtes Benehmen an den Tag legen, weshalb Journalisten bei politischen Interviews hartnäckiger nachfragen sollten und warum gutes Benehmen weit mehr ist als eine Frage der Etikette.