ÖSV-Duo geht nach Quali-Aus unterschiedliche Wege

„Schritt zurück war wichtig“

Aus der vergangenen Saison im Weltcup zog sie viele Lehren. „Ich bin als Persönlichkeit sehr gewachsen, mir wurden aber auch gewisse Grenzen aufgezeigt“, erklärte Bürgler, die jetzt im Europacup voll angreifen, dabei wieder „mehr ans Limit“ gehen will. „Da war der Schritt zurück wichtig“, sagte sie.