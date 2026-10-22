ÖSV-Duo geht nach Quali-Aus unterschiedliche Wege

Stefan Brennsteiner ist beim Weltcup-Auftakt in Sölden Salzburgs einziger Starter. Mit Florian Neumayer (SC Radstadt) und Viktoria Bürgler (SC Dienten) gingen zwei heimische Zukunftsaktien in der Qualifikation leer aus. Beide haben aber klare Ziele.
Dennoch ist Bürgler am Wochenende am Rettenbachferner dabei – als Vorläuferin. „Das ist eine gute Erfahrung, die ich mitnehmen kann“, sagte die 22-Jährige.
„Schritt zurück war wichtig“
Aus der vergangenen Saison im Weltcup zog sie viele Lehren. „Ich bin als Persönlichkeit sehr gewachsen, mir wurden aber auch gewisse Grenzen aufgezeigt“, erklärte Bürgler, die jetzt im Europacup voll angreifen, dabei wieder „mehr ans Limit“ gehen will. „Da war der Schritt zurück wichtig“, sagte sie.
Mit Top-Ergebnissen in der zweiten Ski-Liga hat die dreifache Medaillengewinnerin bei Junioren-Weltmeisterschaften die Möglichkeit, sich wieder für Rennen im Weltcup zu qualifizieren. So lautet die Vorgabe von Damen-Cheftrainer Hannes Zöchling.
Der Radstädter Neumayer verzichtet darauf, als Vorläufer Weltcup-Luft zu schnuppern, legt den Fokus voll auf die Vorbereitung auf den Saisonstart in Finnland Ende November. „Ich bin gerade sehr zufrieden, wie es läuft“, erklärte der Technik-Spezialist, der kürzlich 20 Jahre alt wurde.
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