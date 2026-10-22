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„Mehr ans Limit“

ÖSV-Duo geht nach Quali-Aus unterschiedliche Wege

Salzburg: Sport-Nachrichten
22.10.2026 15:00
Viktoria Bürgler.
Viktoria Bürgler.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Stefan Brennsteiner ist beim Weltcup-Auftakt in Sölden Salzburgs einziger Starter. Mit Florian Neumayer (SC Radstadt) und Viktoria Bürgler (SC Dienten) gingen zwei heimische Zukunftsaktien in der Qualifikation leer aus. Beide haben aber klare Ziele. 

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Dennoch ist Bürgler am Wochenende am Rettenbachferner dabei – als Vorläuferin. „Das ist eine gute Erfahrung, die ich mitnehmen kann“, sagte die 22-Jährige.

„Schritt zurück war wichtig“
Aus der vergangenen Saison im Weltcup zog sie viele Lehren. „Ich bin als Persönlichkeit sehr gewachsen, mir wurden aber auch gewisse Grenzen aufgezeigt“, erklärte Bürgler, die jetzt im Europacup voll angreifen, dabei wieder „mehr ans Limit“ gehen will. „Da war der Schritt zurück wichtig“, sagte sie.

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Florian Neumayer legt den Fokus voll auf den Europacup-Start.
Florian Neumayer legt den Fokus voll auf den Europacup-Start.(Bild: GEPA)

Der Radstädter Neumayer verzichtet darauf, als Vorläufer Weltcup-Luft zu schnuppern, legt den Fokus voll auf die Vorbereitung auf den Saisonstart in Finnland Ende November. „Ich bin gerade sehr zufrieden, wie es läuft“, erklärte der Technik-Spezialist, der kürzlich 20 Jahre alt wurde. 

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