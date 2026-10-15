Neustart für Kopf & Körper

Das Handy liegt auf dem Nachtkastl. Nur noch kurz die Nachrichten lesen, das Wetter prüfen, vielleicht eine E-Mail beantworten. Aus den geplanten fünf Minuten wird eine halbe Stunde. Am nächsten Morgen fällt der erste Blick wieder auf den Bildschirm. Kommt Ihnen das bekannt vor? Wir sind ständig erreichbar und oft sogar im Urlaub noch mit dem Alltag verbunden. Gleichzeitig wächst die Sehnsucht nach einem echten Neustart. Einmal hinaus aus dem gewohnten Takt, besser schlafen, leichter essen, mehr gehen und vor allem den Kopf freibekommen. Dafür wird gern das Wort Longevity verwendet.