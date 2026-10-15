Neustart für Kopf & Körper

Longevity und Digital Detox werden oft als Luxus verkauft. Dabei beginnt gesundes Älterwerden mit einfachen Dingen: gutem Schlaf, Bewegung, vernünftigem Essen, weniger Handy und Abstand vom Alltag. Im Urlaub fällt das alles leichter.
Das Handy liegt auf dem Nachtkastl. Nur noch kurz die Nachrichten lesen, das Wetter prüfen, vielleicht eine E-Mail beantworten. Aus den geplanten fünf Minuten wird eine halbe Stunde. Am nächsten Morgen fällt der erste Blick wieder auf den Bildschirm. Kommt Ihnen das bekannt vor? Wir sind ständig erreichbar und oft sogar im Urlaub noch mit dem Alltag verbunden. Gleichzeitig wächst die Sehnsucht nach einem echten Neustart. Einmal hinaus aus dem gewohnten Takt, besser schlafen, leichter essen, mehr gehen und vor allem den Kopf freibekommen. Dafür wird gern das Wort Longevity verwendet.
NICHT EWIG LEBEN, SONDERN LÄNGER GUT
Longevity bedeutet wörtlich Langlebigkeit. Gemeint sein sollte aber nicht die Jagd nach ewiger Jugend, sondern nach möglichst vielen gesunden und selbstbestimmten Lebensjahren. Wer dafür nur an Ganzkörperscans, Kältekammern und Infusionen denkt, macht es sich unnötig kompliziert. Die Grundlagen sind weniger spektakulär: ausgewogen essen, sich regelmäßig bewegen, ausreichend schlafen, nicht rauchen, soziale Kontakte pflegen und sinnvolle Vorsorge nutzen. Genau diese Faktoren nennt auch die WHO, wenn es um gesundes Älterwerden geht.
Das klingt bekannt. Und doch scheitern wir im Alltag erstaunlich oft daran. Nicht weil das Wissen fehlt, sondern weil Gewohnheiten hartnäckig sind. Ein Ortswechsel kann helfen. Ein guter Aufenthalt nimmt einem die Verantwortung nicht ab, er schafft aber einen Rahmen, in dem Veränderung leichter fällt.
HANDY WEG, KOPF FREI
Zum Neustart gehört inzwischen auch eine Pause vom digitalen Dauerfeuer. Digital Detox muss nicht bedeuten, das Smartphone eine Woche lang wegzusperren. Schon ausgeschaltete Mitteilungen, handyfreie Mahlzeiten und ein Schlafzimmer ohne Bildschirm verändern den Tag. Plötzlich ist wieder Zeit für ein Gespräch, ein Buch oder einen Weg, auf dem man nicht nebenbei Nachrichten beantwortet.
Dass diese Unterbrechung mehr als ein Urlaubstrend sein kann, zeigt eine 2025 veröffentlichte randomisierte Studie mit 467 Erwachsenen. Zwei Wochen ohne mobiles Internet auf dem Smartphone verbesserten im Durchschnitt das subjektive Wohlbefinden, die psychische Verfassung und die gemessene Aufmerksamkeit. Telefonieren und SMS blieben möglich. Nicht alle Teilnehmer hielten die digitale Pause konsequent durch. Auch das ist eine ehrliche Erkenntnis: Abschalten klingt leichter, als es in Wirklichkeit ist. Im Urlaub kann der Anfang einfacher sein.
Was eine Auszeit leisten kann: Ein Wochenende nimmt den Puls aus dem Alltag. Zwei oder drei Tage reichen für mehr Schlaf, weniger Handy und regelmäßige Mahlzeiten. Wer fasten, Gewicht reduzieren oder medizinische Werte abklären möchte, braucht meist mehr Zeit und qualifizierte Begleitung. Fünf bis sieben Tage geben neuen Abläufen eher eine Chance. Entscheidend bleibt die Frage: Was lässt sich zu Hause fortsetzen? Bei Fastenangeboten lohnt es sich, genau hinzusehen. Der Begriff Detox ist medizinisch nicht geschützt. Leber und Nieren erledigen die körpereigene Entgiftung jeden Tag. Ein begleitetes Fasten kann dennoch Essgewohnheiten bewusst machen. Wer Vorerkrankungen hat oder regelmäßig Medikamente nimmt, sollte vorher ärztlich klären, was geeignet ist.
DER EIGENTLICHE NEUSTART BEGINNT DAHEIM
Für einen Neustart braucht es nicht automatisch ein kostspieliges Spezialprogramm. Manchen hilft eine medizinische Bestandsaufnahme, anderen eine Woche mit klarer Struktur. Und manchmal genügt eine einfache Hütte, in der das WLAN keine Rolle spielt und der Tag wieder vom Licht bestimmt wird.
Ein Hotel kann einen Impuls setzen. Longevity lässt sich aber nicht buchen und nach einer Woche mit nach Hause nehmen. Sie entsteht aus vielen unspektakulären Tagen. Wer aus der Auszeit drei Dinge mitnimmt, hat schon viel gewonnen: Das Handy bleibt nachts außerhalb des Schlafzimmers, Bewegung bekommt einen festen Platz im Kalender und wenigstens eine Mahlzeit am Tag wird ohne Bildschirm gegessen.
Vielleicht ist das die angenehmste Seite des großen Longevity-Trends: Er erinnert uns daran, dass ein langes Leben nicht erst im Alter beginnt. Und dass ein Neustart weder perfekt noch besonders teuer sein muss.
MARIENKRON IM SEEWINKEL
In Mönchhof stehen Fasten, Ernährung, Bewegung und Regeneration im Mittelpunkt. Ärztliche und diätologische Begleitung geben dem Aufenthalt Struktur. Neben längeren Fastenwochen gibt es kurze Einstiegsangebote, die weniger radikal sind. Wer einen Neustart sucht, ohne auf vegetarischen Genuss, Pool und Sauna verzichten zu wollen, findet hier einen Mittelweg zwischen Gesundheitsresort und Erholungsurlaub. marienkron.at
KLOSTER PERNEGG
Keine medizinische Hightech-Welt, dafür klare Tage, kleine Gruppen, Bewegung, Stille und Fastenbegleitung. Das ehemalige Kloster bietet Programme von Yoga und Meditation bis zu Buchinger-, Intervall- oder Scheinfasten. Im Herbst 2026 kostet eine viertägige Auszeit ab 609 € , eine Fastenwoche ab 919 €. Das ist nicht ganz billig, liegt aber deutlich unter vielen Medical-Spas und schließt Programm und Begleitung ein. klosterpernegg.at
HOCHSCHOBER
Auf rund 1760 Metern wird schon die klare Bergluft zum Gegenprogramm für den Alltag. Im familiengeführten Hochschober gehören Bewegung, Entspannung und Kultur zusammen.
Es gibt ein ganzjährig beheiztes Seebad, einen orientalischen Hamam und den Chinaturm mit Teehaus. Dort wird Tee nicht nebenbei getrunken, sondern bei einer Zeremonie bewusst zelebriert. Genau darin liegt eine einfache Form des Digital Detox: für eine Weile nur bei einer Sache bleiben. (www.hochschober.com)
MAYRLIFE ALTAUSSEE
Das Medical Health Resort verbindet moderne Longevity-Medizin mit einem ganzheitlichen Gesundheitskonzept. Im Mittelpunkt steht die Darmgesundheit. Ein Ärzteteam begleitet die Gäste intensiv und stimmt Untersuchungen und Behandlungen auf ihren Gesundheitszustand und ihre persönlichen Ziele ab, auch die Ernährung wird individuell geplant.
Die medizinischen Programme reichen von Gewichtsregulierung bis Stoffwechseloptimierung. Reset-Programme sind ab vier Nächten möglich, umfassendere Programme beginnen bei sieben Nächten. (www.mayrlife.com)
BIOHOTEL RUPERTUS
Wer weder Untersuchung noch Fastenkur sucht, sondern Natur, Bio-Küche, Yoga und einen Wellnessbereich, kann sich in Leogang eine sanftere Auszeit zusammenstellen. Das Rupertus (seit 2015 biozertifiziert) bietet kurze Yoga-Aufenthalte und Retreats. Entscheidend ist hier nicht das Versprechen, jünger zu werden, sondern ein Tagesrhythmus mit Bewegung, Bergluft, gutem Essen und Zeit zum Nichtstun. (www.rupertus.at)
BRANDNERHÜTTE
Es geht auch wesentlich einfacher. Die Brandnerhütte im Murtal liegt zwischen Wald und Wiesen und wird ohne Verpflegung vermietet. Digital Detox passiert dort fast von selbst: Holzofen, Natur, Ruhe und wenig Ablenkung bestimmen den Aufenthalt. Der Ab-Preis liegt derzeit bei 115 Euro pro Nacht für zwei Personen. Kochen und Tagesgestaltung übernimmt man selbst. Gerade darin kann der Luxus liegen. (www.urlaubambauernhof.at/de/hoefe/brandnerhuette)
WIESERGUT
Das Designhotel steht für Reduktion, regionale Handarbeit und viel Raum. Im BadHaus blickt man aus dem mit Quellwasser gefüllten Pool auf Wiesen und Berge. Yoga, Pilates, Meditation oder ein Personal Training werden auf Wunsch organisiert. Das ist die luxuriöse Variante eines Neustarts, aber eine angenehm unaufgeregte. (www.wiesergut.com)
NESSLERHOF
Im familiengeführten Hotel im Großarltal wird Entspannung mit bewusster Bewegung verbunden. Yoga gehört seit Jahren zum Angebot, dazu kommen Reformer-Pilates-Einheiten. Spezielle Retreats kombinieren Pilates mit Atemarbeit und Eisbaden.
Danach warten Pools, Saunen und der große Naturschwimmteich. Das Haus passt zu Menschen, die sich gern bewegen, aber selbst entscheiden möchten, wann Training, Wellness und Bergzeit Platz im Tag bekommen. (www.nesslerhof.at)
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