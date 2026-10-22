Ex-US-General: Was Trump mit Putin wirklich vorhat

Donald Trumps Kurs gegenüber Russland und der Ukraine sorgt zunehmend für Zweifel an der Verlässlichkeit der USA. Doch wie weit würde der US-amerikanische Präsident tatsächlich gehen, um einen Deal mit Wladimir Putin zu erzielen? Und was bedeutet das für die Sicherheit Europas? Im Interview mit der „Krone“ findet der Ex-General der US-Landstreitkräfte in Europa, Ben Hodges, deutliche Worte und erklärt, was Europa nun tun müsse.