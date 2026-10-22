Ex-US-General: Was Trump mit Putin wirklich vorhat

Will Donald Trump die Ukraine zur Kapitulation zwingen? Und kann sich Europa im Ernstfall noch auf die USA verlassen? Im Interview erhebt Ex-US-General Ben Hodges schwere Vorwürfe gegen den US-amerikanischen Präsidenten, spricht über dessen mögliche Motive für seine Nähe zu Wladimir Putin und warnt vor einer gefährlichen Fehleinschätzung des Kremls.
Donald Trumps Kurs gegenüber Russland und der Ukraine sorgt zunehmend für Zweifel an der Verlässlichkeit der USA. Doch wie weit würde der US-amerikanische Präsident tatsächlich gehen, um einen Deal mit Wladimir Putin zu erzielen? Und was bedeutet das für die Sicherheit Europas? Im Interview mit der „Krone“ findet der Ex-General der US-Landstreitkräfte in Europa, Ben Hodges, deutliche Worte und erklärt, was Europa nun tun müsse.
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