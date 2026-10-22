Kinder als Täter: Anhalten, wegsperren, erziehen?

Ein brutaler Überfall auf einen 72-jährigen Mann in Dornbirn schockiert nicht nur Vorarlberg – und heizt die von Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) angestoßene Diskussion um die Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters neu an. Wie die Polizei berichtet, verfolgten zwei 13-Jährige – einer von ihnen ein Syrer, der andere Deutscher – in der Nacht auf Dienstag einen Pensionisten, traten schließlich auf ihn ein und malträtierten ihn mit Faustschlägen. Selbst als das Opfer – vermutlich bewusstlos – bereits am Boden lag, traten die Täter dem Mann noch gegen Kopf und Oberkörper. Die Beute: eine Brieftasche.