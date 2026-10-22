Klimaticket und Vignette werden schon bald teurer

Wie SPÖ-Verkehrsminister Peter Hanke am Donnerstagnachmittag verkündet hat, wird jetzt diese Bundesgebührenbremse gezogen. Sowohl die Pkw-Vignette als auch das Klimaticket werden im kommenden Jahr um zwei statt um 3,6 Prozent und damit unter der Inflation erhöht. So zahlen Kunden pro Ticket rund 22 Euro weniger als ursprünglich vorgesehen, aber eben doch mehr als zuletzt.