Gleich zwei Zeitfahren und Start in Großbritannien

Es ist der fünfte Abstecher der Tour de France nach England, aber erstmals wird auch schottischer Boden berührt. Edinburgh ist zugleich auch der nördlichste „Grand Depart“ der Geschichte der wichtigsten Rad-Rundfahrt der Welt. Zu absolvieren sind 28 Anstiege der ersten Kategorie, sechs Bergetappen, drei Bergankünfte und mit insgesamt 71 km Einzelzeitfahren (7. und 16. Teilstück) so viele Zeitfahr-Kilometer wie zuletzt 2012 bei der „Großen Schleife“. Zudem gibt es sieben Flachetappen sowie sechs hügelige Abschnitte. Die Königsetappe ist die 18. am 22. Juli in den Pyrenäen von Pau über 174 km nach Saint-Lary-Soulan mit nicht weniger als 5.400 Höhenmetern. Doch Zeitfahr- und Sprintspezialisten können sich schon vorher im Gesamtklassement positionieren.