M‘Barek: „Vertrauen ist ein wichtiges Fundament“

Sieben Jahre nach „Das perfekte Geheimnis“ ist der Cast zurück – diesmal mit „Der perfekte Urlaub“! Bei der Kinopremiere hat krone.tv Hauptdarsteller Elyas M’Barek und seine Kollegen getroffen. Wie wichtig Vertrauen in einer Beziehung ist und ob es einen dritten Teil geben wird? Mehr dazu im Video.