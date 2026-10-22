Macron wirft Ultralinken Umsturzversuch vor

Gewerkschaft ruft zu Generalstreik auf

Unterdessen rief Frankreichs Gewerkschaftsbund CGT zu einem Generalstreik am 5. November auf. Bei einem „erfolglosen Treffen“ am Mittwoch sei Premier Sébastien Lecornu auf die Forderungen der Gewerkschaften und der Demonstranten vom Wochenende in keiner Weise eingegangen, hieß es. Jetzt sei die Zeit für Streiks gekommen. Das Land befinde sich in einer Krise, die soziale Lage habe sich für eine Mehrheit der Bevölkerung klar verschlechtert.