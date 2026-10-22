Auto überschlug sich bei nasser Fahrbahn mehrmals

Schwerer Verkehrsunfall am Trumerberg! Auf der regennassen Mattsee Landesstraße verlor ein Autofahrer am Mittwochabend die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug kam von der Straße ab und überschlug sich gleich mehrmals.
Eine Autofahrt endete am Mittwochabend am Trumerberg mit einem gehörigen Schrecken! Für die Feuerwehr bedeutete das einen Großeinsatz, für andere Verkehrsteilnehmer war vorerst kein Durchkommen mehr. Gegen 19.56 Uhr am gestrigen Mittwoch wurden die Einsatzkräfte am Mittwoch zu dem Unfall alarmiert.
Die Floriani aus Obertrum sicherte die Unfallstelle ab, leistete Erste Hilfe und unterstützte anschließend Rettung und Abschleppdienst. Zudem musste die Fahrbahn gereinigt werden.
Die Mattseer Landesstraße blieb rund eineinhalb Stunden vollständig gesperrt. Insgesamt standen 42 Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen im Einsatz.
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