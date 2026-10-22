Auto überschlug sich bei nasser Fahrbahn mehrmals

Eine Autofahrt endete am Mittwochabend am Trumerberg mit einem gehörigen Schrecken! Für die Feuerwehr bedeutete das einen Großeinsatz, für andere Verkehrsteilnehmer war vorerst kein Durchkommen mehr. Gegen 19.56 Uhr am gestrigen Mittwoch wurden die Einsatzkräfte am Mittwoch zu dem Unfall alarmiert.